Последняя девушка
Wink
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Последняя девушка
7.32015, Final Girl
Ужасы, Триллеры80 мин16+

Последняя девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девочку-сироту берёт на воспитание таинственный незнакомец. 12 лет он обучает её владению оружием и различными приёмами рукопашного боя, и вот наступает день её первого задания. Цель — четверо молодых парней, которые развлекаются тем, что заманивают в лес убивают молодых женщин.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя девушка»

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