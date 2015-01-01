Последняя девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Девочку-сироту берёт на воспитание таинственный незнакомец. 12 лет он обучает её владению оружием и различными приёмами рукопашного боя, и вот наступает день её первого задания. Цель — четверо молодых парней, которые развлекаются тем, что заманивают в лес убивают молодых женщин.
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Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ТШРежиссёр
Тайлер
Шилдс
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актёр
Александр
Людвиг
- ЛХАктё�р
Логан
Хаффман
- Актёр
Камерон
Брайт
- РТАктёр
Рис
Томпсон
- ФИАктриса
Франческа
Иствуд
- Актёр
Уэс
Бентли
- ЭПАктриса
Эмма
Паэтц
- ГШАктриса
Грэйсин
Шиней
- ДЗАктриса
Дезире
Зуровски
- ШТАктёр
Шон
Тайсон
- БСАктёр
Бретт
Сейдман
- СССценарист
Стивен
Скарлата
- РКПродюсер
Роб
Карлинер
- ДНПродюсер
Джозеф
Нассер
- КБПродюсер
Ким
Бреслин
- ДПродюсер
Дурейшевар
- ТХудожник
Тинк
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- МККомпозитор
Марк
Канэм