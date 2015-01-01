Последняя девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девочку-сироту берёт на воспитание таинственный незнакомец. 12 лет он обучает её владению оружием и различными приёмами рукопашного боя, и вот наступает день её первого задания. Цель — четверо молодых парней, которые развлекаются тем, что заманивают в лес убивают молодых женщин.



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