Биография

Уэс Бентли — американский актер и продюсер. Номинант на премию BAFTA. Родился в Джонсборо 4 сентября 1978 года. После окончания школы начал изучать драматическое искусство в профильном колледже, но бросил его спустя год обучения, чтобы сосредоточиться на карьере. Пройдя множества кастингов, получил роль в культовой драме «Красота по-американски» и стал знаменитым. Позже попробовал себя в продюсировании, работал над проектами «Нечестивый» и «Лигейя Эдгара Аллана По». Сегодня фильмография Уэса Бентли насчитывает более 50 работ. Его можно встретить в картинах «Голодные игры», «Ангелы получше», «Интерстеллар», «Скрытая луна», «Джона Хекс», «Миссия невыполнима: Последствия».