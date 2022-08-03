Зараженная (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме
Любящий отец ухаживает за дочерью-подростком, которая постепенно превращается в зомби. Неторопливая драма с элементами хоррора «Зараженная» — фильм о неотвратимости потери с нехарактерной ролью Арнольда Шварценеггера.
Человечество с трудом возвращается к нормальной жизни после того, как пережило вспышку зомби-вируса. В городах введены комендантские часы, правительство учредило особые больницы для инфицированных и карантинные зоны. Девушка-подросток по имени Мэгги звонит своему отцу Уэйду и просит не искать ее — она заразилась и ждет отправки на карантин. Не прислушавшись к словам дочери, Уэйд находит ее в госпитале и забирает домой. Здесь ему приходится ухаживать за Мэгги, со страхом ожидая день, когда настанет время с ней расстаться.
Чем для них обернется это испытание, вы узнаете из драмы «Зараженная». Фильм 2014 года доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актриса
Эбигейл
Бреслин
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- Актёр
Дуглас
М. Гриффин
- ДЭАктёр
Дж.Д.
Эвермор
- РУАктриса
Рэйчел
Уитман Гровс
- ДМАктёр
Джоди
Мур
- БРАктёр
Брайс
Ромеро
- РГАктриса
Рэден
Грир
- ЭФАктёр
Эйден
Флауэрс
- ДССценарист
Джон
Скотт 3
- Продюсер
Мэттью
Баэр
- БДПродюсер
Билл
Джонсон
- ГНХудожник
Габор
Норман Надь
- КБХудожница
Клер
Бро
- РМХудожник
Райан
Мартин Двайер
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго