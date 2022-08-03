Зараженная
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Зараженная

Зараженная (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.52014, Maggie
Драма, Ужасы95 мин18+

О фильме

Любящий отец ухаживает за дочерью-подростком, которая постепенно превращается в зомби. Неторопливая драма с элементами хоррора «Зараженная» — фильм о неотвратимости потери с нехарактерной ролью Арнольда Шварценеггера.

Человечество с трудом возвращается к нормальной жизни после того, как пережило вспышку зомби-вируса. В городах введены комендантские часы, правительство учредило особые больницы для инфицированных и карантинные зоны. Девушка-подросток по имени Мэгги звонит своему отцу Уэйду и просит не искать ее — она заразилась и ждет отправки на карантин. Не прислушавшись к словам дочери, Уэйд находит ее в госпитале и забирает домой. Здесь ему приходится ухаживать за Мэгги, со страхом ожидая день, когда настанет время с ней расстаться.

Чем для них обернется это испытание, вы узнаете из драмы «Зараженная». Фильм 2014 года доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США, Швейцария
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зараженная»