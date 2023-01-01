Биография

Билл Джонсон – продюсер, режиссер, сценарист. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами оказались драма «Хатико: самый верный друг», «Прогулка в облаках», «Спеши любить», «Мирный воин», «Схватка», «Свадьба лучшего друга». В 1980 окончил университет в Сан-Франциско. Карьеру в кинематографе начал с написания сценария к комедии «Within the Lines» (1996). Он также выступил в качестве режиссера кинокартины. Начиная с 2005 года занимался продюсерской деятельностью. В 2006 году выпустил фильм «Мирный воин», в США драма стала экономически провальной, однако имела успех в мировом прокате и вошла в список культовых кинокартин. В 2008 году на экраны вышел еще один знаковый фильм Билла Джонсона, драма «Хатико: самый верный друг» с Р. Гиром в главной роли. Фильм входит в первую сотню самых рейтинговых кинолент по версии популярного портала о кино. В 2013 году Джонсон выпустил биографический фильм «Джобс: империя соблазна». Спустя год на экраны вышли сразу три успешных проекта продюсера: «Принцесса Монако», «Однажды в Нью-Йорке» и «Зараженная». В 2018 году зрители увидели еще одну продюсерскую работу Джонсона, научно-фантастический триллер «Репродукция» с К. Ривзом в главной роли.