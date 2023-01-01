Биография

Арнольд Шварценеггер — американский бодибилдер, актер, продюсер и политический деятель. Родился в австрийском поселении Талль 30 июля 1947 года. В юности по настоянию родителей будущий кинодеятель начал играть в футбол, пока не попал в спортзал, где занимались культуристы. После этого он бросил футбол и несмотря на протесты родителей начал усиленно заниматься строительством своего тела. В 1967 году он выиграл звание «Мистер Вселенная», а затем осуществил свою давнюю мечту — переехал в США. В 1984 году Арнольд Шварценеггер получил главную роль в культовом «Терминаторе» Джеймса Кэмерона. После этого фильма на актера обрушилась слава, и он стал любимцем миллионов. Шварценеггер снялся в таких культовых лентах, как «Хищник», «Коммандос», «Стиратель». В 2019 году вышел новый «Терминатор», где актер снова исполнил роль киборга.