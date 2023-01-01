Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 30 июля 1947 г. (77 лет)
Биография
Арнольд Шварценеггер — американский бодибилдер, актер, продюсер и политический деятель. Родился в австрийском поселении Талль 30 июля 1947 года. В юности по настоянию родителей будущий кинодеятель начал играть в футбол, пока не попал в спортзал, где занимались культуристы. После этого он бросил футбол и несмотря на протесты родителей начал усиленно заниматься строительством своего тела. В 1967 году он выиграл звание «Мистер Вселенная», а затем осуществил свою давнюю мечту — переехал в США. В 1984 году Арнольд Шварценеггер получил главную роль в культовом «Терминаторе» Джеймса Кэмерона. После этого фильма на актера обрушилась слава, и он стал любимцем миллионов. Шварценеггер снялся в таких культовых лентах, как «Хищник», «Коммандос», «Стиратель». В 2019 году вышел новый «Терминатор», где актер снова исполнил роль киборга.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Тайна печати дракона2019, 114 мин
- 8.0
Последствия2016, 89 мин
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 7.5
Зараженная2014, 91 мин
- 9.2
Неудержимые 22012, 98 мин
- 9.6
Терминатор 2: Судный день1991, 147 минБесплатно
- 9.1
Вспомнить все1990, 108 минБесплатно
- 8.9
Красная жара1988, 99 минБесплатно
- 8.8
Без компромиссов1986, 100 мин