Рыжая Соня (фильм, 1985) смотреть онлайн

Колдунья-королева Гедрен похищает древний магический талисман, способный уничтожить мир. Легендарный герой Калидор и отважная воительница Рыжая Соня оправляются в далекий, полный опасностей поход к Хаблаку — столице королевы Гедрен, чтобы сразиться с силами зла и спасти Землю от разрушения…

