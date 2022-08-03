Рыжая Соня
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Рыжая Соня

Рыжая Соня (фильм, 1985) смотреть онлайн

8.71985, Red Sonja
Фэнтези, Приключения85 мин18+
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О фильме

Колдунья-королева Гедрен похищает древний магический талисман, способный уничтожить мир. Легендарный герой Калидор и отважная воительница Рыжая Соня оправляются в далекий, полный опасностей поход к Хаблаку — столице королевы Гедрен, чтобы сразиться с силами зла и спасти Землю от разрушения…

Страна
Нидерланды, США, Италия
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рыжая Соня»