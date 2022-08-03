Рыжая Соня (фильм, 1985) смотреть онлайн
8.71985, Red Sonja
Фэнтези, Приключения85 мин18+
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О фильме
Колдунья-королева Гедрен похищает древний магический талисман, способный уничтожить мир. Легендарный герой Калидор и отважная воительница Рыжая Соня оправляются в далекий, полный опасностей поход к Хаблаку — столице королевы Гедрен, чтобы сразиться с силами зла и спасти Землю от разрушения…
СтранаНидерланды, США, Италия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РФРежиссёр
Ричард
Флейшер
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актриса
Бриджит
Нильсен
- СБАктриса
Сэндал
Бергман
- ПЛАктёр
Пол
Л. Смит
- ЭРАктёр
Эрни
Рейес мл.
- РЛАктёр
Рональд
Лейси
- ПРАктёр
Пэт
Роуч
- ТРАктёр
Терри
Ричардс
- ДААктриса
Джанет
Агрен
- ДОАктриса
Донна
Остербур
- КЭСценарист
Клайв
Экстон
- ДМСценарист
Джордж
МакДоналд Фрейзер
- РТСценарист
Рой
Томас
- КФПродюсер
Кристиан
Ферри
- ХЛПродюсер
Хосе
Лопес Родеро
- ДДХудожник
Данило
Донати
- ФДМонтажёр
Фрэнк
Дж. Уриосте
- ДРОператор
Джузеппе
Ротунно
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе