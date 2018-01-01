Wink
Рыжая Соня
Актёры и съёмочная группа фильма «Рыжая Соня»

Режиссёры

Ричард Флейшер

Richard Fleischer
Режиссёр

Актёры

Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
АктёрKalidor
Бриджит Нильсен

Brigitte Nielsen
АктрисаRed Sonja
Сэндал Бергман

Sandahl Bergman
АктрисаQueen Gedren
Пол Л. Смит

Paul L. Smith
АктёрFalkon (в титрах: Paul Smith)
Эрни Рейес мл.

Ernie Reyes Jr.
АктёрPrince Tarn
Рональд Лейси

Ronald Lacey
АктёрIkol
Пэт Роуч

Pat Roach
АктёрBrytag
Терри Ричардс

Terry Richards
АктёрDjart
Джанет Агрен

Janet Agren
АктрисаVarna
Донна Остербур

Donna Osterbuhr
АктрисаKendra

Сценаристы

Клайв Экстон

Clive Exton
Сценарист
Джордж МакДоналд Фрейзер

George MacDonald Fraser
Сценарист
Рой Томас

Roy Thomas
Сценарист

Продюсеры

Кристиан Ферри

Christian Ferry
Продюсер
Хосе Лопес Родеро

José López Rodero
Продюсер

Художники

Данило Донати

Danilo Donati
Художник

Монтажёры

Фрэнк Дж. Уриосте

Frank J. Urioste
Монтажёр

Операторы

Джузеппе Ротунно

Giuseppe Rotunno
Оператор

Композиторы

Эннио Морриконе

Ennio Morricone
Композитор