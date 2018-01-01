WinkФильмыРыжая СоняАктёры и съёмочная группа фильма «Рыжая Соня»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рыжая Соня»
Актёры
АктёрKalidor
Арнольд ШварценеггерArnold Schwarzenegger
АктрисаRed Sonja
Бриджит НильсенBrigitte Nielsen
АктрисаQueen Gedren
Сэндал БергманSandahl Bergman
АктёрFalkon (в титрах: Paul Smith)
Пол Л. СмитPaul L. Smith
АктёрPrince Tarn
Эрни Рейес мл.Ernie Reyes Jr.
АктёрIkol
Рональд ЛейсиRonald Lacey
АктёрBrytag
Пэт РоучPat Roach
АктёрDjart
Терри РичардсTerry Richards
АктрисаVarna
Джанет АгренJanet Agren
АктрисаKendra