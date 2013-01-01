План побега (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.32013, Escape Plan
Боевики, Детективы115 мин18+
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Сюжет
Рэй Бреслин, тестирующий места лишения свободы на возможность побега из них, получает новое задание – проверить секретную тюрьму «Гробница» для особо опасных преступников. Проникнув туда, герой внезапно понимает, что его подставили.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Микаэль
Хофстрём
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Сэм
Нил
- ФТАктёр
Фаран
Таир
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актриса
Эми
Райан
- ФСАктёр
Фифти
Сент
- Актриса
Катрина
Балф
- ДКСценарист
Джейсон
Келлер
- МЧСценарист
Майлз
Чепмен
- Продюсер
Робби
Бреннер
- Продюсер
Марк
Кантон
- РЧПродюсер
Ремингтон
Чейз
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МСАктёр дубляжа
Михаил
Сушков
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес