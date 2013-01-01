План побега
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План побега

План побега (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, Escape Plan
Боевики, Детективы115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Рэй Бреслин, тестирующий места лишения свободы на возможность побега из них, получает новое задание – проверить секретную тюрьму «Гробница» для особо опасных преступников. Проникнув туда, герой внезапно понимает, что его подставили.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «План побега»

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