Биография

Винни Джонс – актер, музыкант, профессиональный футболист. Играл за «Челси», «Уимблдон», «Лидс Юнайтед». Выпустил музыкальный альбом. Известность в кинематографе получил благодаря участию в популярных картинах «Большой куш», «Люди Икс: последняя битва». В школьные годы всерьез увлекался футболом, оттачивал мастерство в спортивной школе с ведущими тренерами Англии. Однако из-за низкого роста талантливого футболисту было трудно попасть в профессиональный клуб. Техничного игрока заметили в любительских соревнованиях и взяли в высший футбольный дивизион, где Винни Джонсу доставались роли полузащитника или защитника. Джонс закончил спортивную карьеру в 33 года, став участником 384 матчей и автором 33 голов. Болельщикам он запомнился грубой и напористой игрой. Кинодебютом харизматичного футболиста стала культовая кинолента «Карты, деньги, два ствола». В следующий фильм Винни Джонса также пригласил Гай Ричи. После блокбастера «Большой куш» ему поступило множество предложений от режиссеров. Он появился в таких известных картинах, как «Угнать за 60 секунд», «Пароль "Рыба-меч"». Боевик «Люди Икс: последняя битва» сделал бывшего футболиста невероятно популярным и востребованным артистом.