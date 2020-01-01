Мститель 2: Расплата (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывшему спецназовцу Джону Голду предоставляется возможность привлечь к ответственности Шона Тига — человека, который предал команду во время последней миссии в Восточной Европе несколько лет на�зад. Голд предпочел бы поскорее увидеть Тига мертвым, но он обязан схватить его и переправить в военную тюрьму для судебного разбирательства. В ходе этого задания Голду придется столкнуться не только с пособниками предателя, но и со снайпером, который, кажется, намеревается убить Тига, чтобы не допустить его поимки.



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