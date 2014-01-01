Правосудие бессильно (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Адвокат защищает мужчину, обвиняемого в тяжелых преступлениях, но тот не хочет его помощи. Судебный триллер с участием Винни Джонса и Дэнни Трехо.



Последнее дело, над которым работал адвокат Джексон Стоун, закончилось трагедией. Ему удалось добиться оправдания убийцы, однако отец жертвы подзащитного совершает самоубийство прямо у Стоуна на глазах. В тот же вечер адвокат знакомится с Амандой Торрес: женщина уговаривает его взяться за дело ее брата Хуана. Того обвиняют в изнасиловании Селены Лопес и убийстве ее мужа. Сам Хуан твердо настроен признать свою вину и отказывается от помощи. Но Стоун настойчив и вскоре оказывается втянут в самое сложное и запутанное дело в своей карьере.



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