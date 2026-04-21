Резкий
Wink
Фильмы
Резкий
7.62025, Reckless
Боевик, Комедия91 мин18+

Резкий (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Отсидевший в тюрьме грабитель ищет бывших приятелей, которые его подставили. Но неожиданная напарница оказывается куда смертоноснее. Фильм «Резкий» — экшен-комедия со Скоттом Эдкинсом и Винни Джонсом о преступнике, у которого все выходит из-под контроля.

Пять лет назад Девона подставили подельники, бросив его в лапы полиции. Все это время он представлял, как отомстит главарю банды Джорджу, и, наконец выйдя на свободу, собрался исполнить мечту. Но у жизни свои планы: ворвавшись в офис к Джорджу, Девон понимает, что с ним уже расправилась секретарша по имени Кимбер. Конечно же, теперь все будут думать, что убийцей был именно Девон, так что не остается ничего другого, кроме как импровизировать. Пустившись в бега вместе с Кимбер, Девон пытается отыскать остальных членов банды и не умереть в процессе.

Какие испытания его ожидают, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Резкий» на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Резкий»