Резкий (фильм, 2025) смотреть онлайн

Отсидевший в тюрьме грабитель ищет бывших приятелей, которые его подставили. Но неожиданная напарница оказывается куда смертоноснее. Фильм «Резкий» — экшен-комедия со Скоттом Эдкинсом и Винни Джонсом о преступнике, у которого все выходит из-под контроля.



Пять лет назад Девона подставили подельники, бросив его в лапы полиции. Все это время он представлял, как отомстит главарю банды Джорджу, и, наконец выйдя на свободу, собрался исполнить мечту. Но у жизни свои планы: ворвавшись в офис к Джорджу, Девон понимает, что с ним уже расправилась секретарша по имени Кимбер. Конечно же, теперь все будут думать, что убийцей был именно Девон, так что не остается ничего другого, кроме как импровизировать. Пустившись в бега вместе с Кимбер, Девон пытается отыскать остальных членов банды и не умереть в процессе.



Какие испытания его ожидают, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Резкий» на Wink.

