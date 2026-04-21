Резкий (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Отсидевший в тюрьме грабитель ищет бывших приятелей, которые его подставили. Но неожиданная напарница оказывается куда смертоноснее. Фильм «Резкий» — экшен-комедия со Скоттом Эдкинсом и Винни Джонсом о преступнике, у которого все выходит из-под контроля.
Пять лет назад Девона подставили подельники, бросив его в лапы полиции. Все это время он представлял, как отомстит главарю банды Джорджу, и, наконец выйдя на свободу, собрался исполнить мечту. Но у жизни свои планы: ворвавшись в офис к Джорджу, Девон понимает, что с ним уже расправилась секретарша по имени Кимбер. Конечно же, теперь все будут думать, что убийцей был именно Девон, так что не остается ничего другого, кроме как импровизировать. Пустившись в бега вместе с Кимбер, Девон пытается отыскать остальных членов банды и не умереть в процессе.
Какие испытания его ожидают, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Резкий» на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Боевик, Криминал
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- ЭМРежиссёр
Эллиотт
Монтелло
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Винни
Джонс
- КДАктёр
Крис
Джонсон
- ДГАктёр
Дин
Гаффни
- АДАктёр
Адам
Дикон
- ДЛАктёр
Джордан
Лонг
- МСАктёр
Марк
Стрэйндж
- КДАктриса
Кирсти
Дж. Кёртис
- СТАктриса
Сарина
Тейлор
- СТАктриса
Сьюзэн
Твист
- Актёр
Раффаэлло
Дегруттола
- ЛОАктёр
Локхарт
Огилве
- ССАктёр
Стю
Смолл
- ФРАктёр
Филлип
Рэй Томми
- ЛБАктёр
Ли
Байфорд
- СССценарист
Стю
Смолл
- МРСценарист
Мэттью
Роберт Келли
- МРПродюсер
Мэттью
Роберт Келли
- ТХПродюсер
Тирнан
Хэнби
- МХПродюсер
Мэттью
Хелдерман
- ББХудожница
Блэр
Барнетт
- ДБКомпозитор
Джонатан
Бэртс