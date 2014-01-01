Вычислитель
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Вычислитель

Вычислитель (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.32014, Вычислитель
Фантастика82 мин12+

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Сюжет

Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить — в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Фантастика

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вычислитель»

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