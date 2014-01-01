Вычислитель (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.32014, Вычислитель
Фантастика82 мин12+
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Сюжет
Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить — в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыФантастика
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Дмитрий
Грачев
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Винни
Джонс
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актёр
Кирилл
Козаков
- ИВАктёр
Иван
Верховых
- ВБАктёр
Владас
Багдонас
- ИМАктриса
Ирене
Мускара
- ЛНАктриса
Линда
Нигматул�ина
- Актёр
Алексей
Колубков
- АГСценарист
Александр
Громов
- ДГСценарист
Дмитрий
Грачев
- АКСценарист
Андрей
Кутуза
- АКПродюсер
Алексей
Куренков
- ДМПродюсер
Дмитрий
Медников
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ТКХудожница
Татьяна
Княжева
- ДАХудожник
Денис
Авдеев
- РБХудожник
Роман
Беренштейн
- ВАХудожник
Владимир
Антонов
- ЕСХудожник
Евгений
Степанов
- ЭАХудожник
Эльвин
Абушов
- ДГМонтажёр
Дмитрий
Грачев
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- ИГОператор
Иван
Гудков
- ААКомпозитор
Алексей
Айги