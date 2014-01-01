Вычислитель (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Десять заключенных, приговоренных к пожизненному изгнанию с планеты XT-59, отправляются в опасный путь через Саргассово Болото. Группа сразу делится на две части: Эрвин и Кристи идут на поиск Счастливых Островов, Юст ведет остальных к Гнилой Мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить — в прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он опасен для тех, кто пришел к власти.



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