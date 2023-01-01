Биография

Никита Панфилов — российский актер и телеведущий. Родился в Москве 30 апреля 1979 года. Так как родители будущего артиста посвятили жизнь искусству, юный Никита не сомневался, что пойдет по их стопам и построит карьеру актера. В детстве Панфилов занимался борьбой, что позволило ему получить мастера спорта. После того, как окончил школу, поступил в школу при МХАТе и начал играть в театре. Дебют актера на телевидении состоялся в 2005 году. Никита Панфилов исполнил роль в сериале и сыграл эпизодических персонажей в художественных фильмах. Популярным актер стал после съемок в телесериале «Пес». Также зритель знает его по картине «Мажор», где он выступил в качестве антагониста главного героя. За эту роль он получил профессиональную награду в номинации «Лучший актер второго плана в телевизионном фильме/сериале».