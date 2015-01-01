30 свиданий (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, 30 свиданий
Комедии, Мелодрамы88 мин18+
Фильм в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сюжет
На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье?! Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ — в течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Вот бы пробовать разглядеть среди них того самого...
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Информация
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Таисия
Игуменцева
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- Актёр
Никита
Панфилов
- ДБАктёр
Дмитрий
Богдан
- СААктёр
Сергей
Аброскин
- ИГАктриса
Ирина
Гринёва
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Никита
Джигурда
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ИГСценарист
Ирина
Горбенко
- ДОСценарист
Дмитрий
Осмеркин
- Сценарист
Таисия
Игуменцева
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- ДОПродюсер
Дмитрий
Осмеркин
- АГПродюсер
Анастасия
Гавриш
- ААПродюсер
Алексей
Агеев
- ЕЗХудожница
Екатерина
Залетаева
- ДБХудожник
Дмитрий
Буковский
- ВКМонтажёр
Владислав
Каптур
- ДАОператор
Денис
�Аларкон Рамирес
- ИСКомпозитор
Иван
Севастьянов