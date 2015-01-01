30 свиданий
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30 свиданий

30 свиданий (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, 30 свиданий
Комедии, Мелодрамы88 мин18+
Фильм в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сюжет

На что только не пойдешь, чтобы обрести счастье?! Невезучая Даша верит в найденный в интернете способ — в течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты сам найдет тебя. Вот бы пробовать разглядеть среди них того самого...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «30 свиданий»

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