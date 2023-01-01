Биография

Никита Джигурда — актер, режиссер и композитор. Родился в Киеве 27 марта 1961 года. В юности активно занимался спортом и входил в собрную УССР по гребле на каноэ. Учился в Киевском институте физической культуры, но бросил его, перебрался в Москву и прошел отбор в легендарное Высшее театральное училище имени Щукина. Окончив вуз в 1987-м, вошел в состав труппы Московского нового драматического театра, также сотрудничал с театром «У Никитских ворот». Пробовал себя в режиссуре, представив зрителям триллер «Супермен поневоле, или Эротический мутант», также писал музыку для мелодрамы «Любить по-русски». Принимал участие в телепроектах «Слава богу, ты пришел!» и «Последний герой». Фильмография Никиты Джигурды насчитывает более 25 работ. Актер снимался в картинах «Откровение Иоанна Первопечатника», «Ермак», «Винт», «Тонкая штучка», «Владимирский централ», «Жена олигарха», «Любовники».