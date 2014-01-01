Любовные войны (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Подробностями семейной жизни делятся звездные пары: певец, бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и его супруга Юля, а также самая яркая фигура русского шоу-бизнеса Никита Джигурда и его жена-фигуристка Марина Анисина. Также о своих русско-украинских романах рассказывают бывшие со�листки группы «ВИА Гра»: Татьяна Найник, Кристина Коц-Готлиб и Алена Винницкая.



Любовные войны смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.