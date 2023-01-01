Биография

Таисия Игуменцева — российская актриса, сценарист, кинорежиссер, монтажер. Родилась в Москве 10 января 1989 года. Первое образование будущая кинодеятельница получила в столичной Педагогической гимназии № 1505. Одновременно училась игре на фортепиано. Окончила ВГИК, где училась под руководством Алексея Учителя. Первые работы режиссера заслужили самую высокую оценку — документальный фильм Таисии Игуменцевой «Факт» 2006 года получил особый приз на фестивале MSFF. Конкурс студработ Каннского кинофестиваля 2012 года присудил первый приз фильму «Дорога на», который также был отмечен и другими наградами. Комедия «Отдать концы» 2013 года была номинирована сразу не две награды на «Кинотавре». В комедийной мелодраме «30 свиданий» 2015 года по ее собственному сценарию снялись Никита Джигурда, Гарик Харламов, Сергей Баталов и многие другие отечественные артисты.Также известна роль Таисии Игуменцевой в короткометражной ленте «Песня механической рыбы» 2011 года по сценарию Филиппа Юрьева, где она играет вместе с мужем и популярным актером Алексеем Филимоновым.