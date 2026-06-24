Талантливый сыщик вместе с верной овчаркой раскрывает сложные дела и налаживает личную жизнь. Сериал «Пес» — ироничный и позитивный детектив с Никитой Панфиловым о том, что исправляться никогда не поздно.



Бывший полицейский Максим был выдающимся следователем, но его принципиальность приводила к конфликтам с начальством. В конце концов неудобного сотрудника решили уволить, вспомнив о его чрезмерной склонности к выпивке. Отчаявшись, Максим оказался на самом дне, лишился жены и друзей и полностью отдался вредной привычке. Однако внезапно подвернувшееся расследование и доставшаяся от погибшего тестя овчарка по кличке Пес помогли Максимову снова встать на ноги и вернуться к любимому делу — ловле преступников.



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