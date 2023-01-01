Биография

Ольга Олексий – российско-украинская актриса. Благодаря красивой внешности и харизме востребована во многих кинопроектах. Актриса Ольга Олексий родилась в сентябре 1980 года. Родители по профессии были геодезистами. В детстве никто не думал, что когда-нибудь девушку будет ждать карьера актрисы. Она росла тихой и робкой. В юности обучалась в музыкальной школе и показывала большие успехи, но каждый отчетный концерт давался ей тяжело. Она боялась публики. Преодолев свои комплексы и панический страх, Ольга Олексий все-таки выбрала профессию актрисы и не ошиблась. Ее личная жизнь не является публичной. Она никогда не разглашала своих романов. Муж для нее остается самым главным человеком, который помогает ей как в жизни, так и в карьере. После окончания учебы роли Ольге Олексий доставались очень легко, поэтому она стремительно достигала высот. Первые фильмы, в которых она сыграла: «Доходное место», «Разлучница», «Тридцать месяцев». Сразу после первых съемок девушка обрела большое количество поклонников, которые с нетерпением ждали выхода новых фильмов и сериалов с ее участием. Сегодня Олексий успешно снимается в главных ролях.