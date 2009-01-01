Хлебный день (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
9.32009, Хлебный день
Драмы85 мин12+
Сюжет
Действие фильма разворачивается в заброшенной деревне, где живет бывший фронтовик. Однажды он отправляется в город за деньгами, чтобы помочь пострадавшим в результате мошенничества односельчанам прожить до конца месяца. Все, что с ним случится дальше, и те ситуации, с которыми ему придется с�толкнуться, изменят его жизнь и окажут сильное влияние на судьбы незнакомых ему ранее людей.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ММРежиссёр
Максим
Мехеда
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Георгий
Штиль
- ВПАктёр
Василий
Прокопьев
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ЛСАктриса
Леся
Самаева
- ВМАктёр
Владимир
Мельник
- ООАктриса
Ольга
Олексий
- ЛБАктёр
Лина
Будник
- ТКАктриса
Татьяна
Камбурова
- Актриса
Нина
Антонова
- НССценарист
Николай
Сницар
- ЮЧПродюсер
Юлия
Чернявская
- ОЩПродюсер
Олег
Щербина
- ИХХудожница
Инга
Хруслова
- ИХМонтажёр
Ирина
Храновская
- ВЛОператор
Виктор
Лысак
- ВАКомпозитор
Валерий
Антонюк