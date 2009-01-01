Хлебный день (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие фильма разворачивается в заброшенной деревне, где живет бывший фронтовик. Однажды он отправляется в город за деньгами, чтобы помочь пострадавшим в результате мошенничества односельчанам прожить до конца месяца. Все, что с ним случится дальше, и те ситуации, с которыми ему придется с�толкнуться, изменят его жизнь и окажут сильное влияние на судьбы незнакомых ему ранее людей.



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