Биография

Леся Самаева – актриса театра и кино, получившая широкую известность благодаря ролям в картинах российских и украинских режиссеров. Зрители знают актрису по ярким ролям в кинолентах «Леди Бомж», «Казанова поневоле», сериалах «Такси», «Лист ожидания» и других картинах. Будущая актриса родилась в Киеве в 1975 г. В период обучения в школе она увлекалась хореографическим искусством. Получив аттестат, она успешно прошла вступительные испытания и была зачислена в Киевский институт театрального искусства. Диплом вуза актриса получила в 1996 г. Первые роли Леся Самаева исполнила на большой сцене сразу после окончания учебы, когда ее пригласили в один из украинских столичных театров. Карьера начинающей актрисы в кино началась в 1998 г., когда она получила роль в сказочной картине «Кольца всевластия». Через год зрители увидели Лесю Самаеву в фильме «Как закалялась сталь», где она предстала в совершенно новом амплуа. Известность и зрительское признание артистке также принесли второстепенные роли в картинах «Леди Бомж», «Комедийный квартет», «Казанова поневоле». Ведущие роли она исполнила в проектах «Операция \"ЧеГевара\"», «Кафе на Садовой». Не менее яркими стали персонажи Самаевой в лентах «Офицерские жены», «Обычное дело», «Время грехов», «Домашний арест»."