Актёры и съёмочная группа сериала «Пес»
Режиссёры
Актёры
Никита Панфилов
АктёрМакс Максимов
Андрей Саминин
АктёрАлексей Леонидов
Михаил Жонин
АктёрИгорь Гнездилов
Ольга Олексий
АктрисаЕлена Леонидова, бывшая жена Максимова
Денис Роднянский
АктёрЛеонов
Светлана Зельбет
АктрисаДжулия
Ольга Морозова
АктрисаМарина
Автандил Бежиашвили
Актёрпродавец
Илья Прокопив
Актёрвор
Виктор Григорьев
Актёрмалыш
Владимир Гончаров
Актёрадвокат
Михаил Романов
Актёрбарыга
Мария Довгань
Актриса
Александра Шлаен
Актриса