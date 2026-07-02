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Пес
Актёры и съёмочная группа сериала «Пес»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пес»

Режиссёры

Николай Каптан

Николай Каптан

Режиссёр
Игорь Забара

Игорь Забара

Режиссёр
Владимир Дощук

Владимир Дощук

Режиссёр
Сергей Терещук

Сергей Терещук

Режиссёр
Дмитрий Магонов

Дмитрий Магонов

Режиссёр
Александр Сальников

Александр Сальников

Режиссёр
Дмитрий Матов

Дмитрий Матов

Режиссёр
Александр Будённый

Александр Будённый

Режиссёр
Виталий Ващенко

Виталий Ващенко

Режиссёр
Владимир Балкашинов

Владимир Балкашинов

Режиссёр

Актёры

Никита Панфилов

Никита Панфилов

АктёрМакс Максимов
Андрей Саминин

Андрей Саминин

АктёрАлексей Леонидов
Михаил Жонин

Михаил Жонин

АктёрИгорь Гнездилов
Ольга Олексий

Ольга Олексий

АктрисаЕлена Леонидова, бывшая жена Максимова
Денис Роднянский

Денис Роднянский

АктёрЛеонов
Светлана Зельбет

Светлана Зельбет

АктрисаДжулия
Ольга Морозова

Ольга Морозова

АктрисаМарина
Автандил Бежиашвили

Автандил Бежиашвили

Актёрпродавец
Илья Прокопив

Илья Прокопив

Актёрвор
Виктор Григорьев

Виктор Григорьев

Актёрмалыш
Владимир Гончаров

Владимир Гончаров

Актёрадвокат
Михаил Романов

Михаил Романов

Актёрбарыга
Мария Довгань

Мария Довгань

Актриса
Александра Шлаен

Александра Шлаен

Актриса

Сценаристы

Виктор Приходько

Виктор Приходько

Сценарист
Марк Лимаренко

Марк Лимаренко

Сценарист
Николай Сорока

Николай Сорока

Сценарист
Руслан Никулин

Руслан Никулин

Сценарист
Денис Копнин

Денис Копнин

Сценарист
Андрей Виштак

Андрей Виштак

Сценарист
Артем Кобзан

Артем Кобзан

Сценарист
Александр Важин

Александр Важин

Сценарист
Виктор Галкин

Виктор Галкин

Сценарист
Юлия Терентьева

Юлия Терентьева

Сценарист

Продюсеры

Артём Приходько

Артём Приходько

Продюсер
Виктор Приходько

Виктор Приходько

Продюсер

Художники

Александр Тетерин

Александр Тетерин

Художник
Александр Грива

Александр Грива

Художник
Анна Марченко

Анна Марченко

Художница

Операторы

Виталий Запорожченко

Виталий Запорожченко

Оператор
Константин Чумаков

Константин Чумаков

Оператор
Матвей Шульгин

Матвей Шульгин

Оператор

Композиторы

Павел Крахмалев

Павел Крахмалев

Композитор
Игорь Мельничук

Игорь Мельничук

Композитор