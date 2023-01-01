Биография

Ольга Морозова — российская и украинская актриса театра и кино. Родилась в Воронеже 16 июля 1983 года. В 2005 году Ольга выпустилась из Воронежского государственного института искусств. После окончания вуза девушка была принята в труппу Воронежского государственного театра юного зрителя. В 2008 году артистка переехала в Киев и выступала там на сцене Свободного театра. Помимо актерской карьеры, Ольга занималась преподаванием в театре и учебном центре «Останкино» в Киеве, а также озвучиванием фильмов. На экране Ольга Морозова дебютировала в 2004 году в эпизоде сериала «Адвокат». Актрису можно увидеть в таких популярных лентах, как «Нити судьбы», «Гречанка», «Срок давности», «Пес», «Любовь Веры», «Объятия лжи». В 2016 году участвовала в съемках сериала «Замуж после всех», где исполнила одну из главных ролей, а в 2021 году сыграла в ромкоме «Авантюра для двоих».