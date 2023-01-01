Биография

Светлана Зельбет – актриса, успешно создающая разноплановые образы в украинских и российских сериалах. Светлана родилась в Москве в 1979 году. С раннего детского возраста она была очень активной: в 1984-1989 годах занималась в танцевальной группе «Буратино», в 1989-1996 гг. участвовала в профессиональном Детском театре юного актера. В 2001 году девушка успешно закончила ГИТИС-РАТИ, став профессиональной актрисой. Вместе с мужем, продюсером и режиссером Дмитрием Гольдманом, Светлана Зельбет растит двоих детей. С 2013 года супруги переехали жить в Киев, и с того времени основной работой актрисы стали съемки в фильмах и телесериалах. Послужной список актрисы насчитывает более 50 киноработ. Сейчас она активно снимается, причем многие ее роли – в картинах супруга Дмитрия Гольдмана. Зрители запомнили такие роли Светланы Зельбет: Соня в «Верни мою любовь», Наталья в «Не зарекайся», Евгения Кравец в «Клане ювелиров», Вероника Марченко в «Райском месте», Нина Саблина в «По законам военного времени – 2». В 2020 году были созданы такие проекты с участием Светланы Зельбет: сериал «Выбор матери» (Тамара), драма «Акушерка» (Ирина), мелодрама «Хрустальная мечта» (Виктория).