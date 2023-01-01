Биография

Михаил Романов — актер кино и театра. Родился в Санкт-Петербурге 16 октября 1896 года. После окончания Петроградского училища Михаил работал на заводе. Служил в армии, где увлекся кружками самодеятельности. Позже играл в театре. Дебютной стала пьеса «Враги». Вернулся в село Рождествено к маме, где организовал театр и ставил спектакли. Успел поработать в пролеткульте «Новая драма», «Пушкинском». С 1935-го года стал актером студии «Мосфильм». Трудился в Киевском русском драматическом театре имени Леси Украинки главным режиссером и художественным руководителем, постоянно гастролировал с театральной труппой, в том числе приезжал в столицу. Михаил Романов снимался в картинах «Дворец и крепость», «Пламя гнева», «Дети солнца», «Поэма о море», «Иван Франко» и других картинах, публиковал статьи о драматургии. Также пробовал себя в режиссуре. Фильмы «Поедем напрямик», «Дети солнца», «Славная годовщина», «Огненный мост» поставлены им. Выступал в роли чтеца произведений известных писателей и поэтов. Публиковал статьи, которые посвящены драматургии и театру. Позже сняли документальные фильмы о его творческом пути, например, в 1968-м вышла лента «Михаил Романов».