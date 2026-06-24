Пес. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Пес
1-й сезон
8-я серия
9.72015, Пес. Сезон 1. Серия 8
Детектив16+
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Пес (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Алкоголик Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе, но потерял все — работу, друзей, жену. У него остался единственный друг — Пес. После серии погонь, драк и перестрелок, Пес и Макс раскрыли загадочное убийство и снова стали детективами. Теперь каждый день начинается с того, что они пытаются найти преступников и выяснить — кто из них лучший сыщик в городе.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пес»