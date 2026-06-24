Алкоголик Макс когда-то был лучшим сыщиком в городе, но потерял все — работу, друзей, жену. У него остался единственный друг — Пес. После серии погонь, драк и перестрелок, Пес и Макс раскрыли загадочное убийство и снова стали детективами. Теперь каждый день начинается с того, что они пытаются найти преступников и выяснить — кто из них лучший сыщик в городе.

