Сладкая жизнь (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Сладкая жизнь 1 сезон
Драма18+
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О сериале
В центре истории «Сладкой жизни» шестеро успешных тридцатилетних москвичей, чья жизнь меняется с появлением главной героини Саши — матери-одиночки из Перми, зарабатывающей на жизнь в ночном клубе танцами go-go.
ЖанрДрама
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АДРежиссёр
Андрей
Джунковский
- Режиссёр
Давид
Кочаров
- МНАктриса
Марта
Носова
- Актёр
Никита
Панфилов
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- АМАктриса
Анастасия
Меськова
- Актриса
Мария
Шумакова
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Антон
Денисенко
- ЭМАктёр
Эдуард
Мацаберидзе
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- ПВСценарист
Пётр
Внуков
- ИАСценарист
Ирина
Аркадьева
- ИНСценарист
Ирина
Накарякова
- Сценарист
Евгения
Хрипкова
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- Продюсер
Александр
Дулерайн
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- АБХудожница
Анастасия
Бондарчук
- ДБХудожник
Денис
Быков
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- ИООператор
Илья
Овсенев
- МЗОператор
Марк
Зисельсон