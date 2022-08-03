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Сладкая жизнь (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Сладкая жизнь. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре истории «Сладкой жизни» шестеро успешных тридцатилетних москвичей, чья жизнь меняется с появлением главной героини Саши — матери-одиночки из Перми, зарабатывающей на жизнь в ночном клубе танцами go-go.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая жизнь»