Биография

Давид Кочаров — российский режиссер кино и телевидения, продюсер. Родился 16 мая 1983 года. Более 15 лет работает в сфере маркетинга. До 2012 года возглавлял собственную рекламную компанию Fruktoza и занимался производством вирусных видео, затем руководил отделом интернет-контента телеканала ТНТ, был директором по маркетингу СТС, работал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра «Иви». Учредил продакшн-студию Goose Goose Films. С 2021 года является гендиректором платформы Rutube. Фильмография Давида Кочарова включает более 15 проектов, среди которых есть сериалы «Нежность», «Большая игра», «По колено», «Мертвые души», полнометражки «Разговорник», «Чумовой Новый год». Также продюсировал телевизионный проект «Шоу выходного дня».