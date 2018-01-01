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Сладкая жизнь
Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая жизнь»

Актёры и съёмочная группа сериала «Сладкая жизнь»

Режиссёры

Андрей Джунковский

Андрей Джунковский

Режиссёр
Давид Кочаров

Давид Кочаров

Режиссёр

Актёры

Марта Носова

Марта Носова

АктрисаСаша
Никита Панфилов

Никита Панфилов

АктёрИгорь
Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко

АктрисаЛера
Анастасия Меськова

Анастасия Меськова

АктрисаЮля
Мария Шумакова

Мария Шумакова

АктрисаНаташа
Роман Маякин

Роман Маякин

АктёрВадим
Антон Денисенко

Антон Денисенко

АктёрМарк
Эдуард Мацаберидзе

Эдуард Мацаберидзе

АктёрТигран
Анатолий Горячев

Анатолий Горячев

Актёрдядя Толя
Сергей Юшкевич

Сергей Юшкевич

АктёрСергей

Сценаристы

Пётр Внуков

Пётр Внуков

Сценарист
Ирина Аркадьева

Ирина Аркадьева

Сценарист
Ирина Накарякова

Ирина Накарякова

Сценарист
Евгения Хрипкова

Евгения Хрипкова

Сценарист

Продюсеры

Антон Щукин

Антон Щукин

Продюсер
Артем Логинов

Артем Логинов

Продюсер
Антон Зайцев

Антон Зайцев

Продюсер
Александр Дулерайн

Александр Дулерайн

Продюсер

Художники

Эдуард Гизатуллин

Эдуард Гизатуллин

Художник
Анастасия Бондарчук

Анастасия Бондарчук

Художница
Денис Быков

Денис Быков

Художник

Монтажёры

Марсель Шамшулин

Марсель Шамшулин

Монтажёр

Операторы

Илья Овсенев

Илья Овсенев

Оператор
Марк Зисельсон

Марк Зисельсон

Оператор