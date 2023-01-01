Биография

Кирилл Козаков – российский актер театра и кино, продолжатель династии актеров. Родился в Москве в 1962 году и вырос в закулисье театров и на съемочных площадках. В детстве мечтал стать оператором, его увлекали фотография, литература. В театральный вуз именно на специальность «Актерское мастерство» попал случайно – абитуриент стал свидетелем вступительного экзамена в ВТУ имени М.С. Щепкина и предложил свой вариант прочтения, таким образом пройдя все туры автоматом. После окончания училища сменил несколько театров: Театр Российской армии, Новый драматический театр, Театр на Малой Бронной. Параллельно театральной карьере «выстрелили» и фильмы Кирилла Козакова: первую известность принес кинодебют в фильме «Михайло Ломоносов», успех продолжился с выходом исторического сериала «Графиня де Монсоро» – аристократизм во внешности Кирилла Козакова способствовал утверждению его на роли графов и герцогов, на его счету даже роль цыганского барона. Примечательно, что многие из «аристократических» ролей – отрицательные. Кирилл говорит, что для него доставляет особое наслаждение разбор отрицательного образа, понимание его и даже отчасти оправдание. Наиболее заметные роли Кирилла Козакова в последние годы были в картинах «Пятая стража», «Вычислитель», «Торгсин». Актер был женат несколько раз. У него двое детей.