Микаэль Хофстрём

Биография

Шведский сценарист и режиссер Ян Микаэль Хофстрем родился 1 июля 1960 г. Он наиболее известен по фильму «Зло» 2003 г. Родился в Лунде, Швеция, изучал кино в Стокгольмском университете и Школе визуальных искусств. Сегодня состоит в браке. Есть брат – Дэн Хофстрем, киноактер. Пилотный фильм Микаэля Хофстрема – кинолента «Вендетта», которая увидела свет еще в 1995 году. В 2003-м фильм «Злой» был номинирован на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм на 76-й награде Академии. Его слэшер «Тонущий призрак» был показан на Каннском кинорынке в 2004 году. В 2007 году Хафстрем снял фильм ужасов «1408», основанный на одноименном рассказе Стивена Кинга, с Джоном Кьюсаком в главной роли. Он снова сотрудничал с Кьюсаком в Шанхае, премьера которого состоялась на Шанхайском международном кинофестивале в 2010 году. Ян Микаэль Хофстрем в 2011 году снимает «Обряд», триллер про изгнание нечистой силы с Энтони Хопкинсом в главной роли. В его фильме 2013 года «План побега» в главных ролях играли такие знаменитые актеры, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. В 2013 году было объявлено, что Хафстрем снимет экранизацию «Туннелей», однако в 2019 году выходит лента «Идеальный пациент».