Без компромиссов (фильм, 1986) смотреть онлайн
Сюжет
Уволенный из ФБР за «чрезмерное применение силы» агент Марк Каминский работает шерифом в маленьком городке. Но когда понадобился человек, чтобы внедриться в чикагскую мафию, бывшее начальство Марка решило, что лучше него с этим заданием не справится никто.
Марку придется действовать без всякой поддержки местной полиции, ничего не знающей о его тайной миссии. Действуя в одиночку против целого гангстерского синдиката, Марк должен «взять» могущественного и жестокого главу чикагской организованной преступности.
В случае успеха Марка провозгласят героем и восстановят на службе. Не привыкший отступать перед опасностью, Марк охотно берется за дело. Он полон решимости «железной рукой» навести порядок в Чикаго…
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Информация
СтранаСША, Нидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- ДИРежиссёр
Джон
Ирвин
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- КХАктриса
Кэтрин
Харольд
- СУАктёр
Сэм
Уонамейкер
- ПШАктёр
Пол
Шенар
- Актёр
Роберт
Дави
- Актёр
Эд
Лотер
- ДМАктёр
Дэррен
МакГэвин
- ДРАктёр
Джо
Регалбуто
- МЛАктёр
Мордекай
Лоунер
- СХАктёр
Стивен
Хилл
- ГДСценарист
Гэри
ДеВор
- НУСценарист
Норман
Уэкслер
- ЛВСценарист
Лучиано
Винчензони
- СДСценарист
Серджо
Донати
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- МАХудожник
Мехер
Ахмад
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- АТОператор
Алекс
Томсон
- КБКомпозитор
Крис
Бордман