Без компромиссов
Wink
Фильмы
Без компромиссов
8.81986, Raw Deal
Боевики, Триллеры100 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Без компромиссов (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Уволенный из ФБР за «чрезмерное применение силы» агент Марк Каминский работает шерифом в маленьком городке. Но когда понадобился человек, чтобы внедриться в чикагскую мафию, бывшее начальство Марка решило, что лучше него с этим заданием не справится никто.

Марку придется действовать без всякой поддержки местной полиции, ничего не знающей о его тайной миссии. Действуя в одиночку против целого гангстерского синдиката, Марк должен «взять» могущественного и жестокого главу чикагской организованной преступности.

В случае успеха Марка провозгласят героем и восстановят на службе. Не привыкший отступать перед опасностью, Марк охотно берется за дело. Он полон решимости «железной рукой» навести порядок в Чикаго…

Без компромиссов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США, Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без компромиссов»

Всё