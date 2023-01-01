Без компромиссов (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Уволенный из ФБР за «чрезмерное применение силы» агент Марк Каминский работает шерифом в маленьком городке. Но когда понадобился человек, чтобы внедриться в чикагскую мафию, бывшее начальство Марка решило, что лучше него с этим заданием не справится никто.



Марку придется действовать без всякой поддержки местной полиции, ничего не знающей о его тайной миссии. Действуя в одиночку против целого гангстерского синдиката, Марк должен «взять» могущественного и жестокого главу чикагской организованной преступности.



В случае успеха Марка провозгласят героем и восстановят на службе. Не привыкший отступать перед опасностью, Марк охотно берется за дело. Он полон решимости «железной рукой» навести порядок в Чикаго…



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