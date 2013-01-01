Саботаж (фильм, 2013) смотреть онлайн

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Губернатор в отставке, культовый актер, звезда боевиков Арнольд Шварценеггер снова предстает перед телезрителями в роли крутого парня, который вышибает двери ногами, дерется, стреляет, и все это в 65 лет! Чтобы достоверно сыграть главного героя фильма «Саботаж», Арнольд Шварценеггер на протяжении трех месяцев совершенствовал навыки обращения с оружием. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Саботаж» в хорошем качестве.



«Саботаж» (2014) — детективный боевик от режиссера фильма «Отряд самоубийц», Дэвида Эйера. Специальное подразделение во главе с Джоном Уортоном (Арнольд Шварценеггер) ведет борьбу с наркокартелями изнутри, один из членов команды внедряется в логово наркоторговцев. Члены команды уже давно перестали быть просто коллегами, за время опасной работы они сроднились и стали друг другу, как братья. Однажды во время планирования очередной операции Джон с напарниками решают обвести вокруг пальца начальство и присвоить деньги картеля себе. Все бы хорошо, но после успешного задержания и разгрома логова наркодельцов, кто-то забирает заранее припрятанные Джоном и его ребятами деньги. Команда Уортона остается ни с чем, да и от работы их отстраняют на время расследования исчезновения 10 миллионов наркодолларов. Но, кажется, о краже узнало не только начальство… Какая расплата ждет команду Джона? И кто же украл деньги на самом деле? Ответы ждут вас в остросюжетном фильме «Саботаж», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



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