Саботаж (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Губернатор в отставке, культовый актер, звезда боевиков Арнольд Шварценеггер снова предстает перед телезрителями в роли крутого парня, который вышибает двери ногами, дерется, стреляет, и все это в 65 лет! Чтобы достоверно сыграть главного героя фильма «Саботаж», Арнольд Шварценеггер на протяжении трех месяцев совершенствовал навыки обращения с оружием. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Саботаж» в хорошем качестве.
«Саботаж» (2014) — детективный боевик от режиссера фильма «Отряд самоубийц», Дэвида Эйера. Специальное подразделение во главе с Джоном Уортоном (Арнольд Шварценеггер) ведет борьбу с наркокартелями изнутри, один из членов команды внедряется в логово наркоторговцев. Члены команды уже давно перестали быть просто коллегами, за время опасной работы они сроднились и стали друг другу, как братья. Однажды во время планирования очередной операции Джон с напарниками решают обвести вокруг пальца начальство и присвоить деньги картеля себе. Все бы хорошо, но после успешного задержания и разгрома логова наркодельцов, кто-то забирает заранее припрятанные Джоном и его ребятами деньги. Команда Уортона остается ни с чем, да и от работы их отстраняют на время расследования исчезновения 10 миллионов наркодолларов. Но, кажется, о краже узнало не только начальство… Какая расплата ждет команду Джона? И кто же украл деньги на самом деле? Ответы ждут вас в остросюжетном фильме «Саботаж», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Оливия
Уильямс
- Актёр
Терренс
Ховард
- ДМАктёр
Джо
Манганьелло
- ДХАктёр
Джош
Холлоуэй
- Актриса
Мирей
Инос
- Актёр
Мартин
Донован
- Актёр
Макс
Мартини
- КВАктёр
Кевин
Вэнс
- СВСценарист
Скип
Вудс
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- Продюсер
Билл
Блок
- ПХПродюсер
Пол
Хэнсон
- ПППродюсер
Палак
Патель
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- БМОператор
Брюс
МакКлири
- ДСКомпозитор
Дэвид
Сарди