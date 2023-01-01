Биография

Лукас Эттлин – швейцарский кинорежиссер, кинооператор, продюсер родом из города Базель. Родился в 1975 г. Профессиональное образование как кинооператор Лукас Эттлин получил в Нью-Йоркском университете. В самом начале своей карьеры стал лауреатом профессиональной премии Американского общества кинематографистов в 2001 г. Его первые работы – это музыкальные клипы, а также рекламные видеоролики. В 2006 г. он стал оператором знаменитого фильма ужасов «Техасская резня бензопилой: Начало» Джонатана Либесмана. Карьера телевизионного режиссера началась с постановки известных ток-шоу, а в дальнейшем известность ему принесла работа над приключенческой драмой «Черные паруса» (2014-2017 гг.). В 2017 г. на телеэкраны вышел фантастический сериал Лукаса Эттлина «Двойник», номинированный на премию «Сатурн», как «Лучший научно-фантастический телесериал». В 2020 году он приступил к работе над исторической драмой по роману-бестселлеру победительницы Пулитцеровской премии Энни Пру – «Деревянная кожа». Интересный факт: Лукас Эттлнин в детстве обожал фантастическую сагу «Назад в будущее». Еще в школе он сделал дубляж любимых фильмов на немецком языке.