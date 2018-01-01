Wink
Фильмы
Зараженная
Актёры и съёмочная группа фильма «Зараженная»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зараженная»

Актёры

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Arnold Schwarzenegger
АктёрWade Vogel
Эбигейл Бреслин

Эбигейл Бреслин

Abigail Breslin
АктрисаMaggie Vogel
Джоэли Ричардсон

Джоэли Ричардсон

Joely Richardson
АктрисаCaroline Vogel
Дуглас М. Гриффин

Дуглас М. Гриффин

Douglas M. Griffin
АктёрRay
Дж.Д. Эвермор

Дж.Д. Эвермор

JD Evermore
АктёрDeputy Holt (в титрах: J.D. Evermore)
Рэйчел Уитман Гровс

Рэйчел Уитман Гровс

Rachel Whitman Groves
АктрисаBonnie
Джоди Мур

Джоди Мур

Jodie Moore
АктёрDr. Vern Kaplan
Брайс Ромеро

Брайс Ромеро

Bryce Romero
АктёрTrent
Рэден Грир

Рэден Грир

Raeden Greer
АктрисаAllie
Эйден Флауэрс

Эйден Флауэрс

Aiden Flowers
АктёрBobby

Сценаристы

Джон Скотт 3

Джон Скотт 3

John Scott 3
Сценарист

Продюсеры

Мэттью Баэр

Мэттью Баэр

Matthew Baer
Продюсер
Билл Джонсон

Билл Джонсон

Bill Johnson
Продюсер

Художники

Габор Норман Надь

Габор Норман Надь

Gabor Norman Nagy
Художник
Клер Бро

Клер Бро

Claire Breaux
Художница
Райан Мартин Двайер

Райан Мартин Двайер

Owl Martin Dwyer
Художник

Операторы

Лукас Эттлин

Лукас Эттлин

Lukas Ettlin
Оператор

Композиторы

Дэвид Уинго

Дэвид Уинго

David Wingo
Композитор