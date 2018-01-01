WinkФильмыЗараженнаяАктёры и съёмочная группа фильма «Зараженная»
Актёры и съёмочная группа фильма «Зараженная»
Актёры
АктёрWade Vogel
Арнольд ШварценеггерArnold Schwarzenegger
АктрисаMaggie Vogel
Эбигейл БреслинAbigail Breslin
АктрисаCaroline Vogel
Джоэли РичардсонJoely Richardson
АктёрRay
Дуглас М. ГриффинDouglas M. Griffin
АктёрDeputy Holt (в титрах: J.D. Evermore)
Дж.Д. ЭверморJD Evermore
АктрисаBonnie
Рэйчел Уитман ГровсRachel Whitman Groves
АктёрDr. Vern Kaplan
Джоди МурJodie Moore
АктёрTrent
Брайс РомероBryce Romero
АктрисаAllie
Рэден ГрирRaeden Greer
АктёрBobby