Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (фильм, 1991) смотреть онлайн
О фильме
Прокурор, усомнившийся в официальной версии убийства президента Кеннеди, начинает подозревать, что за этой трагедией стоит правительственный заговор. Фильм «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» — монументальный политический триллер Оливера Стоуна со звездным актерским составом и двумя премиями «Оскар».
В 1963 году в США случается одно из самых громких политических убийств новейшего времени: в Техасе застрелен Джон Кеннеди, популярный президент и выходец из Демократической партии. Главным подозреваемым становится Ли Харви Освальд, в прошлом морской пехотинец, бежавший в СССР и вернувшийся обратно. После внезапной гибели Освальда окружному прокурору Джиму Гаррисону становится все сложнее верить в официальному расследованию. В отчетах он находит множество несостыковок, а в результате допросов натыкается на детали, которые наводят его на мысль о масштабном заговоре.
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СтранаСША, Франция
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
КачествоSD
Время177 мин / 02:57
Рейтинг
- Режиссёр
Оливер
Стоун
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Сисси
Спейсек
- ДПАктёр
Джо
Пеши
- Актёр
Джек
Леммон
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- Сценарист
Оливер
Стоун
- ЗССценарист
Зэкари
Склар
- ДГСценарист
Джим
Гаррисон
- ДМСценарист
Джим
Маррс
- АКПродюсер
А.
Китман Хо
- Продюсер
Оливер
Стоун
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ДППродюсер
Джозеф
П. Рейди
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- АТХудожник
Алан
Томкинс
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- КСХудожник
Криспиан
Саллис
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс