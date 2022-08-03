Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (фильм, 1991) смотреть онлайн

Прокурор, усомнившийся в официальной версии убийства президента Кеннеди, начинает подозревать, что за этой трагедией стоит правительственный заговор. Фильм «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» — монументальный политический триллер Оливера Стоуна со звездным актерским составом и двумя премиями «Оскар».



В 1963 году в США случается одно из самых громких политических убийств новейшего времени: в Техасе застрелен Джон Кеннеди, популярный президент и выходец из Демократической партии. Главным подозреваемым становится Ли Харви Освальд, в прошлом морской пехотинец, бежавший в СССР и вернувшийся обратно. После внезапной гибели Освальда окружному прокурору Джиму Гаррисону становится все сложнее верить в официальному расследованию. В отчетах он находит множество несостыковок, а в результате допросов натыкается на детали, которые наводят его на мысль о масштабном заговоре.



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