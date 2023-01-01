Биография

Оливер Стоун — американский режиссер, продюсер, сценарист и актер. Трехкратный лауреат премии «Оскар». Родился в Нью-Йорке 15 сентября 1946 года. Оливер окончил Пенсильванский университет, после чего вернулся в Нью-Йорк, где поступил в Йельский университет. Не доучившись, будущий кинодеятель отправился воевать во Вьетнам и благополучно вернулся оттуда, получив награды за службу. Далее Стоун начал посещать курсы кино, на которых обучался у Мартина Скорсезе. Полнометражным дебютом Оливера Стоуна в качестве режиссера стал комедийный триллер «Захват заложников» в 1974 году, но настоящий успех настиг его в 1986 году, когда он снял военную драму «Взвод», в итоге принесшую постановщику «Оскар». Последующие фильмы Стоуна также были приняты индустрией на ура, среди них: «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Прирожденные убийцы» и The Doors.