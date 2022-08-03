Фильм Сноуден (2016)

Из патриота в предателя: биографический триллер от создателя «Лица со шрамом» о самом разыскиваемом человеке в мире.



Эдвард Сноуден — примерный гражданин, по-настоящему любящий родину. По семейной традиции став агентом ЦРУ, он однажды натыкается на шокирующие данные. Согласно засекреченным документам, правительство США читает личные переписки граждан по всему миру из боязни теракта, подобного 11 сентября. Разочаровавшись в своей работе и государстве, Эдвард решается обнародовать доказательства. После того как компрометирующая информация появляется в СМИ, внутренние органы Соединенных штатов объявляют охоту на Сноудена. Сможет ли он избежать ужасного наказания за измену и куда бывшего патриота приведет судьба?



Шейлин Вудли и Джозеф Гордон-Левитт в криминальном триллере «Сноуден» — фильм 2016 года смотреть онлайн можно на портале Wink.

