Джок
Wink
Детям
Джок
8.62011, Jock
Мультфильм, Для самых маленьких76 мин0+
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Джок (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

История приключений очаровательного и бесстрашного пса по кличке Джок — самого младшего и, как оказалось, самого слабого из своих братьев и сестер. Его ждут удивительные приключения и невероятные испытания. Он станет сильным и отважным, храбрым и преданным — лучшим другом для своего юного хозяина.


Страна
ЮАР, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джок»