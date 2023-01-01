Биография

Александр Майоров – актер, знакомый россиянам по многосерийным фильмам «Ментовские войны», «Черный ворон», «Янтарный барон», «Улыбка лиса». Одним из направлений его деятельности является дубляж. Голосом Александра Майорова говорят персонажи в картинах «Аватар» и «Принц Персии: пески времени». Артист открыт к общению с публикой, имеет личные страницы в социальных сетях. В профессию молодой человек пришел после окончания курса Барышевой и Куницина в СПбГАТИ. Однако впервые на сцену он выходил еще в студенческие годы. Дебютом стало участие в спектаклях «Небесные ласточки», «Идиот» и «Голоса ушедшего века». С 2005 года актер входит в труппу театра «На Литейном», активно участвует в постановках. Восторженные отзывы заслужили роли Александра Майорова в спектаклях «Примадонны», «Барышня-крестьянка», «Супница». Не менее яркими были выступления на сцене «Приют Комедианта». Невероятная пластика, искрометный юмор и бесспорный талант обеспечили успех у взыскательной публики. С неизменным восторгом зрители встречали постановки «Проделки Скапена», «Веер леди Ундермир». О личной жизни артиста известно не много. Родился мужчина в Ленинграде 22 сентября 1979 года под созвездием Девы. Работе над фильмами Александр Майоров уделяет очень много времени, любит перевоплощения в легендарных персонажей.