Как приручить монстров (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Как приручить монстров» — красочный испанский мультфильм о девочке, попавшей в страну монстров, до смерти боящихся людей.



Ханна — добрая девочка, но из-за проблем с пигм�ентацией кожи ощущает себя чужой среди ровесников. Благодаря своему богатому воображению и любознательности она увлекается разного рода монстрами, чувствуя, что с ними у нее есть много общего. Однажды ночью Ханна встречает самого настоящего монстра у себя в комнате и следует за ним в Монстервилль. Сюда когда-то переселилось множество существ, которые хотели жить вдали от людских глаз. И самое главное, у большинства жителей развился иррациональный страх перед человеком.



Оставайтесь на Wink, чтобы узнать «Как приручить монстров» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн уже можно на нашем сервисе.



Как приручить монстров смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.