Как приручить монстров (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Как приручить монстров» — красочный испанский мультфильм о девочке, попавшей в страну монстров, до смерти боящихся людей.
Ханна — добрая девочка, но из-за проблем с пигм�ентацией кожи ощущает себя чужой среди ровесников. Благодаря своему богатому воображению и любознательности она увлекается разного рода монстрами, чувствуя, что с ними у нее есть много общего. Однажды ночью Ханна встречает самого настоящего монстра у себя в комнате и следует за ним в Монстервилль. Сюда когда-то переселилось множество существ, которые хотели жить вдали от людских глаз. И самое главное, у большинства жителей развился иррациональный страх перед человеком.
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Информация
СтранаИспания
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Приключения
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Лорена
Арес
- СФАктриса
Саванна
Форт
- ППАктёр
Пеп
Папелл
- АОАктриса
Ана
Орра
- ОРАктёр
Ориол
Рафел
- НТАктриса
Нурия
Трифоль
- ЭБАктриса
Эли
Бойтер
- АЭАктёр
Алейкс
Эстаделья
- ДИАктриса
Джемма
Ибаньес
- СМАктёр
Сержи
Мани
- ПРАктёр
Пеп
Рибас
- РПСценарист
Рауль
Портеро
- АЭСценарист
Анхелес
Эрнандес
- АЭПродюсер
Анхелес
Эрнандес
- ДМПродюсер
Давид
Матаморос
- РСПродюсер
Рик
Синкельдам
- ЭвПродюсер
Энди
ван Вин
- АЛАктриса дубляжа
Агата
Лёвина
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- МТКомпозитор
Микель
Техада