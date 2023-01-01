Как приручить монстров
Wink
Детям
Как приручить монстров
8.92023, Hanna y los monstruos
Мультфильмы, Приключения74 мин6+
Приключения отважной девочки в стране монстров, которые ужасно боятся людей

Как приручить монстров (мультфильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Как приручить монстров» — красочный испанский мультфильм о девочке, попавшей в страну монстров, до смерти боящихся людей.

Ханна — добрая девочка, но из-за проблем с пигментацией кожи ощущает себя чужой среди ровесников. Благодаря своему богатому воображению и любознательности она увлекается разного рода монстрами, чувствуя, что с ними у нее есть много общего. Однажды ночью Ханна встречает самого настоящего монстра у себя в комнате и следует за ним в Монстервилль. Сюда когда-то переселилось множество существ, которые хотели жить вдали от людских глаз. И самое главное, у большинства жителей развился иррациональный страх перед человеком.

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Информация

Страна
Испания
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как приручить монстров»