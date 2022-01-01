Падение Луны (фильм, 2022) смотреть онлайн
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Сюжет
В 2011 году во время рядового ремонта спутника на находившихся в открытом космосе астронавтов напал странный рой, вылетевший из лунного кратера. Один космонавт погиб, а второй — Брайан Харпер — несколько лет после происшествия пытался убедить НАСА, что в случившемся виноват необъяснимый феномен. 10 лет спустя Луна внезапно сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы и грозит гибелью человечества. Астроном-самородок, первым заметивший данную аномалию и считающий, что Луна является мегаструктурой, безуспешно пытается достучаться до правительства, поэтому просит помощи у вышедшего в отставку Харпера.
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Информация
СтранаСША, Китай, Канада
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- Режиссёр
Роланд
Эммерих
- ЧПАктёр
Чарли
Пламмер
- ЮВАктриса
Юй
Вэньвэнь
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ЭИАктёр
Эме
И�квуакор
- ДБАктёр
Джон
Брэдли
- МРАктриса
Максим
Руа
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Майкл
Пенья
- КБАктриса
Каролина
Бартчак
- ХКСценарист
Харальд
Клозер
- Сценарист
Роланд
Эммерих
- ААПродюсер
Аарон
Ау
- ДАПродюсер
Джон
А. Амикарелла
- КМХудожник
Кирк
М. Петруччелли
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- РСМонтажёр
Райан
Стивенс Харрис
- ТВКомпозитор
Томас
Ванкер
- ХККомпозитор
Харальд
Клозер