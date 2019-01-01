К звездам (фильм, 2019) смотреть онлайн

Потомственный астронавт Рой МакБрайд получает задание полететь на Нептун, где предположительно находится источник смертоносной энергии, которая выплескивается на Землю, убивая всe живое. Миссия становится для Роя особенно волнительной, ведь его отец исчез в районе Нептуна много лет назад.

