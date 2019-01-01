К звездам (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.52019, Ad Astra
Фантастика, Триллер118 мин18+
О фильме
Потомственный астронавт Рой МакБрайд получает задание полететь на Нептун, где предположительно находится источник смертоносной энергии, которая выплескивается на Землю, убивая всe живое. Миссия становится для Роя особенно волнительной, ведь его отец исчез в районе Нептуна много лет назад.
СтранаСША, Китай, Бразилия
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Грэй
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- РНАктриса
Рут
Негга
- Актриса
Лив
Тайлер
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ДФАктёр
Джон
Финн
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- Актёр
Лорен
Дин
- Актриса
Наташа
Лионн
- Сценарист
Джеймс
Грэй
- Продюсер
Марк
Бутан
- Продюсер
Деде
Гарднер
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- КМХудожница
Криста
Манро
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер