Биография

Наташа Лионн — американская актриса кино и театра, продюсер, сценарист и режиссер. Номинантка на премию «Эмми». Родилась в Нью-Йорке 4 апреля 1979 года. С самого детства работала моделью. Училась в Школе искусств Тиш, принадлежащей Нью-Йоркскому университету. Образование не завершила, поскольку не смогла платить за учебу. Наташа Лионн начала сниматься с юного возраста. Она появилась в эпизоде сериала «Пи-Ви», в нескольких кадрах картин «Человек по имени Сержант» и «Деннис-мучитель». В шестнадцать прославилась благодаря работе в проекте «Все говорят, что я люблю тебя». Среди других известных проектов — драма «Неисправимые», популярная молодежная комедия «Американский пирог», «4:44 Последний день на Земле», сериалы «Новенькая», «Оранжевый — хит сезона», «Звери», «Корпорация», «Скрестив мечи», «Призраки». Лионн также пробовала себя в качестве актрисы озвучки. Стала продюсером телефильма «Второй лучший госпиталь в галактике», сериала «Покерфейс», ленты «Его три дочери». Написала сценарий к нашумевшему шоу «Матрешка». Занимается режиссурой, активно участвует в создании телевизионных передач.