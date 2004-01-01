Дом страха
Wink
Фильмы
Дом страха
7.42004, Madhouse
Ужасы, Триллер86 мин18+
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Дом страха (фильм, 2004) смотреть онлайн

О фильме

Молодой и энергичный врач приезжает на практику в полузаброшенную психиатрическую клинику, которую вскоре потрясают два зверских убийства. Во сне он видит призрак мертвого мальчика, зовущего в лабиринты коридоров клиники... Отважный доктор Кларк решает, во что бы это ни стало, разобраться в происходящем... А поможет ему загадочный пациент палаты 44, которая находится в подвале больницы.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом страха»