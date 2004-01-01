Дом страха (фильм, 2004) смотреть онлайн

Молодой и энергичный врач приезжает на практику в полузаброшенную психиатрическую клинику, которую вскоре потрясают два зверских убийства. Во сне он видит призрак мертвого мальчика, зовущего в лабиринты коридоров кли�ники... Отважный доктор Кларк решает, во что бы это ни стало, разобраться в происходящем... А поможет ему загадочный пациент палаты 44, которая находится в подвале больницы.



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