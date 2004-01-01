Дом страха (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Молодой и энергичный врач приезжает на практику в полузаброшенную психиатрическую клинику, которую вскоре потрясают два зверских убийства. Во сне он видит призрак мертвого мальчика, зовущего в лабиринты коридоров кли�ники... Отважный доктор Кларк решает, во что бы это ни стало, разобраться в происходящем... А поможет ему загадочный пациент палаты 44, которая находится в подвале больницы.
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Рейтинг
- УБРежиссёр
Уильям
Батлер
- Актёр
Джошуа
Леонард
- ДЛАктриса
Джордан
Лэдд
- Актриса
Наташа
Лионн
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актриса
Дендри
Тейлор
- ЛДАктёр
Лесли
Джордан
- ПДАктриса
Пэтрика
Дарбо
- КЛАктёр
Кристиан
Леффлер
- НААктёр
Ньюэлл
Александр
- ДКАктёр
Дэн
Каллахан
- МХАктёр
Марк
Холтон
- АСАктёр
Аарон
Стронгони
- ТСАктёр
Тодд
Стайтс
- РААктриса
Розмари
Александр
- МБАктриса
Маффи
Болдинг
- УБСценарист
Уильям
Батлер
- АССценарист
Аарон
Стронгони
- УБПродюсер
Уильям
Батлер
- МСПродюсер
Мона
С. Василойу
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- СФПродюсер
Саймон
Фрэнкс
- ЗКПродюсер
Зиги
Камаса
- АЛПродюсер
Андре
Ламал
- УБХудожник
Уильям
Батлер
- РКХудожник
Раду
Корчева
- ССМонтажёр
Стефен
Семел
- ВСОператор
Виорел
Сергович