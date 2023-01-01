Биография

Лэнс Хенриксен — актер и продюсер. Награжден премиями «Сатурн» и «Золотой глобус». Родился в Нью-Йорке 5 мая 1940 года. Маленький Лэнс не помышлял об актерской карьере. Он занимался спортом, а когда подрос, вел бродяжнический образ жизни. Во время странствий встретился с канадским кинорежиссером Джеймсом Кэмероном. Этот день стал поворотным в его биографии. Прошел обучение в театральной студии и устроился актером в драматический театр Бостона. Не обходил вниманием и телевизионные сериалы — снялся в бразильской мыльной опере «Пути сердца» и других. Актер озвучивал мультфильмы и видеоигры, пробовал свои силы в продюсерском деле. В фильмографии Лэнса Хенриксена почти 300 ролей. Не имея высшего актерского образования, сумел стать востребованным у голливудских режиссеров артистом. Дебют состоялся в 1972 году. Начинающий артист сразу получил главную роль в приключенческом фильме It Ain't Easy. Снимался в триллерах, драмах, фильмах ужасах, играл злодеев и монстров. Много снимался на втором плане и в эпизодах, участвовал в создании независимого американского кинематографа, часто появлялся в малобюджетных фильмах ужасов и боевиках. Самая известная его роль — робот Бишоп в боевике «Чужие».