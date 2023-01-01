Красавчик Джонни
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Красавчик Джонни

Красавчик Джонни (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

8.31989, Johnny Handsome
Триллеры, Драмы89 мин18+

Сюжет

Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это, вкупе с тяжелым детством, предопределило его судьбу - он стал преступником. Во время вооруженного ограбления Джона и его друга Майки подставили партнeры, в результате Джон сел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он при помощи гуманного хирурга получает новое лицо, и со временем его отпускают по амнистии. Джон начинает опасную игру, чтобы поквитаться с предателями.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красавчик Джонни»

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