Красавчик Джонни (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
8.31989, Johnny Handsome
Триллеры, Драмы89 мин18+
Сюжет
Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это, вкупе с тяжелым детством, предопределило его судьбу - он стал преступником. Во время вооруженного ограбления Джона и его друга Майки подставили партнeры, в результате Джон сел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомст�ить. В тюрьме он при помощи гуманного хирурга получает новое лицо, и со временем его отпускают по амнистии. Джон начинает опасную игру, чтобы поквитаться с предателями.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Эллен
Баркин
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- СУАктёр
Скотт
Уилсон
- ДШАктёр
Дэвид
Шрэмм
- ИБАктриса
Ивонн
Брайсленд
- ПДАктёр
Питер
Джейсон
- КФСценарист
Кен
Фридман
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- Продюсер
Марио
Кассар
- ТКПродюсер
Тед
Курдила
- БРПродюсер
Брюс
Рубенштейн
- КМХудожница
Криста
Манро
- ЭБХудожник
Эрни
Бишоп
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- РККомпозитор
Рай
Кудер